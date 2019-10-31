Путин поблагодарил ОНФ за отработку вопросов, поднятых на прямых линиях

Российский глава Владимир Путин поблагодарил активистов Общероссийского народного фронта за отработку вопросов, которые поднимают на ежегодной программе Прямая линия с президентом. В четверг, 31 октября, он встретился с общественностью Калининградской области.

Лидер страны напомнил, что в ходе эфиров проходит миллионы обращений и «ни администрация президента, ни правительство с этим не совладает».

«За то, что вы [активисты ОНФ] готовы плечо подставить, я вам очень благодарен… К сожалению, государство часто работает как бездушная машина. Если с вашей помощью мы вдохнем нормальное человеческое чувство в деятельность госаппарата, будет очень здорово», — сказал он.

Напомним, что общественное движение было основано в 2011 году по инициативе Путина, который тогда был главой Кабинета министров. Организация контролирует исполнение указов и поручений президента, а также борьбу со взяточничеством.