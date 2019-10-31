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15:57   31 Октября 2019
Россия

Путин поблагодарил ОНФ за отработку вопросов, поднятых на прямых линиях

Путин поблагодарил ОНФ за отработку вопросов, поднятых на прямых линиях

Российский глава Владимир Путин поблагодарил активистов Общероссийского народного фронта за отработку вопросов, которые поднимают на ежегодной программе Прямая линия с президентом. В четверг, 31 октября, он встретился с общественностью Калининградской области.

Лидер страны напомнил, что в ходе эфиров проходит миллионы обращений и «ни администрация президента, ни правительство с этим не совладает».

«За то, что вы [активисты ОНФ] готовы плечо подставить, я вам очень благодарен… К сожалению, государство часто работает как бездушная машина. Если с вашей помощью мы вдохнем нормальное человеческое чувство в деятельность госаппарата, будет очень здорово», — сказал он.

Напомним, что общественное движение было основано в 2011 году по инициативе Путина, который тогда был главой Кабинета министров. Организация контролирует исполнение указов и поручений президента, а также борьбу со взяточничеством.

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Автор: Анна Манц
#путин #онф

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