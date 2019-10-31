Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака

Писатель и член КПРФ Герман Садулаев не пойдет в кино на фильм Владимира Хотиненко «Ленин. Неизбежность». Разве что посмотрит по телевизору. А все из-за белогвардейца.

«Знаете, я как-то сходил на фильм Колчака. Был фильм такой «Адмирал». И с тех пор на русские историко-политические фильмы я не хожу. Потому что ложь, клюква, попса. Все придумано! Притянуто! Не трогает, неинтересно и даже некрасиво, — объяснил «Политике Сегодня» Садулаев. - Для телеэкрана еще как-то сойдет, потому что телевизор мы смотрим больше фоном, а, чтобы идти в кино мы должны понимать, что это около двух часов будут посвящены именно просмотру. И там должно быть что-то такое, что тебя действительно может зацепить. И я думаю, что российских историко-политических фильмов на тему революции и Гражданской войны, тем более снятых с заведомо контрреволюционной позиции для меня неинтереснее быть не может» .

Сериал, на котором основан сюжет нового о фильма — «Демон Революции» — тоже Садулаев не смотрел, но не осуждает. Не исключает, что Евгений Миронов за роль Владимира Ленина удостоится награды.

«Евгений Миронов прекрасный актер! Мне очень нравится. Ленина он бы [в этом фильме] он сыграл бы прекрасно. Другое дело, что актер на площадке воплощает замысел сценаристов, режиссера. Поэтому если сценарий был написан не очень хорошо, то даже прекрасная игра фильма не спасет. Актер может получить статуэтку за прекрасную актерскую игру в любом случае», — считает Садулаев.

Однако если союз творческой команды фильма все же удастся, то лента, возможно, выйдет хорошей, и Миронов получит награды за роль Ильича, предположил писатель.

«Евгений Миронов прекрасный актер! Мне очень нравится. Ленина он бы [в этом фильме] он сыграл бы прекрасно. Другое дело, что актер на площадке воплощает замысел сценаристов, режиссера. Поэтому если сценарий был написан не очень хорошо, то даже прекрасная игра фильма не спасет. Актер может получить статуэтку за прекрасную актерскую игру в любом случае», — считает Садулаев.

Нервозности, которую разглядел зампред второй партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович в Ленине Миронова, просмотрев трейлер, публицист не увидел.

«Я не знаю, насчет нервозности… Он прекрасный характерный актер. Он хорошо воплощает на экране персонажей. Я точно не знаю, но мне кажется, что это актер с хорошей театральной школой. А театральная школа она видна. Но я не призываю всех остальных не ходить: люди разные и вкусы у них тоже разные», — резюмировал Садулаев.

Ранее зампред партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович пригрозил Хотиненко суровой рецензией и даже «воровством». Коммунист предложил собрать политбюро партии и кинуть жребий. Тот несчастный, кому не повезет — отправится в кино и запишет фильм на видео с помощью телефона. Затем последует ответ партии на творение Хотиненко — суровая рецензия, которую «Коммунисты России» выпустят в газете и на своем сайте.