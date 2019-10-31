Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit
Европейский союз исключил возможность новых переговоров об условиях отделения Великобритании. Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева. Ранее Евросоюз решил отложить Brexit до 31 января с 31 октября, поскольку договор об условиях выхода Великобритании, который скорректировали, пока полностью не ратифицировали в стране.
Без ратификации документ не вступит в силу, а Brexit без соглашения угрожает весьма неприятными экономическими событиями как в Великобритании, так и континентальной Европе.
«В этом решении ЕС, в согласии с Великобританией, ясно заявил, что какое-либо открытие соглашения об отделении исключено»,— сказала Мина Андреева.
При этом Евросоюз, после того, как год назад достиг соглашения с Британией об условиях Brexit, также исключал возможность возобновления переговоров об этом. Однако соглашение трижды отклонил британский парламент, а переговорщики от страны и союза вернулись к обсуждению отдельных условий договоренности. Теперь именно обновленная сделка ждет ратификации в парламенте Великобритании.