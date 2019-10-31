Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit

Европейский союз исключил возможность новых переговоров об условиях отделения Великобритании. Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева. Ранее Евросоюз решил отложить Brexit до 31 января с 31 октября, поскольку договор об условиях выхода Великобритании, который скорректировали, пока полностью не ратифицировали в стране​​​.

Без ратификации документ не вступит в силу, а Brexit без соглашения угрожает весьма неприятными экономическими событиями как в Великобритании, так и континентальной Европе.