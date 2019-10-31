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15:50   31 Октября 2019
Весь мир

Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit

Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit

Европейский союз исключил возможность новых переговоров об условиях отделения Великобритании. Об этом заявила представитель пресс-службы ЕК Мина Андреева. Ранее Евросоюз решил отложить Brexit до 31 января с 31 октября, поскольку договор об условиях выхода Великобритании, который скорректировали, пока полностью не ратифицировали в стране​​​.

Без ратификации документ не вступит в силу, а Brexit без соглашения угрожает весьма неприятными экономическими событиями как в Великобритании, так и континентальной Европе.

Евросоюз исключил возможность новых переговоров об условиях Brexit

«В этом решении ЕС, в согласии с Великобританией, ясно заявил, что какое-либо открытие соглашения об отделении исключено»,— сказала Мина Андреева.

При этом Евросоюз, после того, как год назад достиг соглашения с Британией об условиях Brexit, также исключал возможность возобновления переговоров об этом. Однако соглашение трижды отклонил британский парламент, а переговорщики от страны и союза вернулись к обсуждению отдельных условий договоренности. Теперь именно обновленная сделка ждет ратификации в парламенте Великобритании.

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #великобритания #brexit #переговоры

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