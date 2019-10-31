Лавров высказался о разведении сил в Донбассе

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

 Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака

Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

 США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа
Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

Житель Нарьян-Мара убил мальчика во время тихого часа в детском саду

 Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака

Писатель Садулаев не пойдет в кино на фильм про Ленина из-за Колчака
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

Эксперт назвал преступным бизнес-планом оккупацию боевиками курдов и США нефтяных полей САР

 США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа
16:00   31 Октября 2019
Россия

Лавров высказался о разведении сил в Донбассе

Лавров высказался о разведении сил в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 1 ноября, в четверг, сообщает RT. 

«Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать вооружённые силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, после того, как к власти на Украине пришел Зеленский, ситуация «действительно изменилась». Он подчеркнул, все движется в правильном направлении, однако следует, во-первых, довести начатое до конца, а, во-вторых, добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в трех небольших населенных пунктах — Станице Луганской, Петровском и Золотом. 

Процесс отвода сил в районе Золотого начался во вторник, 29 октября. Как сообщал ранее Зеленский, в Петровском разведение сил может начаться 4 ноября. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...