Лавров высказался о разведении сил в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется на обеспечение украинским лидером Владимиром Зеленским выполнения приказов по разведению сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 1 ноября, в четверг, сообщает RT.

«Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать вооружённые силы Украины. Но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов», — сказал Лавров.

По словам Лаврова, после того, как к власти на Украине пришел Зеленский, ситуация «действительно изменилась». Он подчеркнул, все движется в правильном направлении, однако следует, во-первых, довести начатое до конца, а, во-вторых, добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в трех небольших населенных пунктах — Станице Луганской, Петровском и Золотом.

Процесс отвода сил в районе Золотого начался во вторник, 29 октября. Как сообщал ранее Зеленский, в Петровском разведение сил может начаться 4 ноября.