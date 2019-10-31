Проведение чемпионата мира по кибератлетике в РФ в 2024 году поддержал Путин

Проведение чемпионата мира по кибератлетике в РФ в 2024 году поддержал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе встречи с общественниками в Калининградской области.

Общественники предложили президенту поддержать проведение мирового чемпионата по кибератлетике, который пройдет в 2024 году. Кроме того, сборная РФ выступит на соревнованиях в будущем году в Швейцарии.

По словам Владимира Путина, Россия готова поддержать сборную при организации чемпионата по кибератлетике в Цюрихе. Как подчеркнул российский лидер, поддержка соревнований является важным шагом для участников, утративших определенные возможности в связи с ухудшением здоровья.

«Это поддержка и людей, и производителей высокотехнологичных средств реабилитации», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Кибатлетика - это ряд мероприятий, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья при помощи современных технических средств реабилитации вернуться к полноценной жизни.

Ранее президент страны Владимир Путин рассказал, как в будущем году будет расти финансирование здравоохранения.