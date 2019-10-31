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15:46   31 Октября 2019
Россия

Путин раскритиковал объем финансирования первичного звена здравоохранения

Путин раскритиковал объем финансирования первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что более половины россиян невысоко оценивают качество услуг в первичном звене здравоохранения. В связи с этим глава государства призвал усилить работу в этом направлении.

Речь об этом зашла в четверг, 31 октября, во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».

«Сейчас более 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, в основном это относится к его первичному звену», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что с августа состоялось несколько совещаний на эту тему. В ходе них обсуждались первостепенные проблемы: низкая доступность учреждений первичного звена, ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие из них нуждаются в капитальном ремонте, а также современном оборудовании.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #услуги #медицина

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