Путин раскритиковал объем финансирования первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что более половины россиян невысоко оценивают качество услуг в первичном звене здравоохранения. В связи с этим глава государства призвал усилить работу в этом направлении.

Речь об этом зашла в четверг, 31 октября, во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения».

«Сейчас более 60 процентов граждан невысоко оценивают качество здравоохранения, в основном это относится к его первичному звену», — сказал он.

Российский лидер напомнил, что с августа состоялось несколько совещаний на эту тему. В ходе них обсуждались первостепенные проблемы: низкая доступность учреждений первичного звена, ФАПов, врачебных амбулаторий, поликлиник, районных больниц. Многие из них нуждаются в капитальном ремонте, а также современном оборудовании.