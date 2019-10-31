Летчики ВС России и Сербии отработали стрельбу из пушки на полигоне Ашулук

Российские и сербские военнослужащие участвуют в совместных летно-тактических учениях «Барс-2019», сообщили в пресс-службе министерства обороны России 31 октября.

«Экипажи истребителей МиГ-29СМТ уничтожили более десяти воздушных целей», — указали в публикации.

Также они отработали стрельбу из пушки и пуски неуправляемых ракет. Все цели, обозначающие объекты условного противника, находились на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Ранее экипажи вертолетов Ми-8АМТШ провели эвакуацию условно пострадавших и выполнили задачи поисково-спасательного обеспечения. Летчики на МиГ-29СМТ проводили наступательные и оборонительные кульбиты, а также перехват воздушных целей.

Напомним, что в летно-тактических учениях «Барс-2019» участвуют представители Воздушно-космических сил РФ, а также Военно-воздушных сил Сербии и войск противоракетной обороны страны. Задания выполняют на истребителях МиГ-29СМТ и вертолетах Ми-8АМТШ.