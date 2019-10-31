Москву ждет потепление до десяти градусов во вторник

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что потепление в Москве до 10 градусов выше нуля сменит во вторник похолодание и небольшой снег.

По его словам, температура в пятницу составит от нуля до плюс четырех градусов, местами пройдет небольшой снег. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье температура воздуха поднимется до пяти градусов, небольшой дождик.

В понедельник дневная температура в столице составит плюс четыре, плюс девять. Такой фон уже на 4-5 градусов выше нормы.

«Во вторник мы прогнозируем дальнейшее повышение температуры на два градуса. Днём температура достигнет двузначных положительных значений, до 10 градусов», — рассказал Вильфанд.

Синоптик также предупредил москвичей об опасности гололедицы.