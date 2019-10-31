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15:30   31 Октября 2019
Россия

Путин назвал критерий оценки работы властей

Путин назвал критерий оценки работы властей

Российский лидер Владимир Путин объяснил, как следует оценивать работу властей. По его словам, это нужно делать по сегодняшним требованиям, а не по тому, «как вчера было плохо». Об этом он заявил на встрече с участниками расширенного заседания президиума Госсовета в четверг, 1 ноября. 

Глава государства заявил, что оценивая результаты работы властей, следует учитывать «высокий, постоянно растущий интерес общества», передает его слова ТАСС. 

«Всем понятно, что мы все с вами оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, какие требования на сегодняшний день, по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра», — сказал российский лидер. 

То, вчера было достижение, сегодня очень часто воспринимается как норма, и это справедливо, заключил лава государства.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #калининградская область

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