Российский лидер Владимир Путин объяснил, как следует оценивать работу властей. По его словам, это нужно делать по сегодняшним требованиям, а не по тому, «как вчера было плохо». Об этом он заявил на встрече с участниками расширенного заседания президиума Госсовета в четверг, 1 ноября.

Глава государства заявил, что оценивая результаты работы властей, следует учитывать «высокий, постоянно растущий интерес общества», передает его слова ТАСС.

«Всем понятно, что мы все с вами оцениваем результаты сегодняшнего дня не по тому, как было плохо вчера, а по тому, какие требования на сегодняшний день, по тому, что мы должны и хотели бы получить завтра», — сказал российский лидер.

То, вчера было достижение, сегодня очень часто воспринимается как норма, и это справедливо, заключил лава государства.