Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте 

Министерство юстиций прокомментировало очередное предложение предпринимателей о создании частных тюрем, СИЗО и других аналогичных учреждений.

«Согласно статье 9 закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» финансовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной системы является расходным обязательством Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Других источников финансирования сферы в законодательстве нет. К тому же, решение о создании таких организаций принимает правительство, предварительно согласовав его с региональными органами исполнительной власти. А Минюст принимает решения об их ликвидации или изменении, также по согласованию.