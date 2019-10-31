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15:13   31 Октября 2019
Россия

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Министерство юстиций прокомментировало очередное предложение предпринимателей о создании частных тюрем, СИЗО и других аналогичных учреждений. 

«Согласно статье 9 закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» финансовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной системы является расходным обязательством Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Других источников финансирования сферы в законодательстве нет. К тому же, решение о создании таких организаций принимает правительство, предварительно согласовав его с региональными органами исполнительной власти. А Минюст принимает решения об их ликвидации или изменении, также по согласованию.

«При этом виды исправительных учреждений предусмотрены статьей 74 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Возможность создания частных тюрем (следственных изоляторов) действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена», — подчеркнули в ведомстве.

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте 

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Автор: Анна Манц
#сизо #тюрьма #минюст

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