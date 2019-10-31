Беглов посетит заседание Госсовета с Путиным в Калининграде

Губернатор Петербурга Александр Беглов примет участие в заседании Госсовета в Калининграде 31 октября с главой государства Владимиром Путиным. Президент уже прибыл в Светлогорск Калининградской области.

Главы регионов и члены правительства обсудят здравоохранение. На предыдущем заседании Путин распорядился разработать предложения об изменении системы оплаты труда медиков, и оценить степень износа оборудования, транспорта и зданий.

Беглов станет участником Госсовета не в первый раз. Ранее 26 июня в Кремле с его участием обсудили перспективы развития сети автомобильных дорог и безопасности движения.