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Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
15:12   31 Октября 2019
Россия

Беглов посетит заседание Госсовета с Путиным в Калининграде

Беглов посетит заседание Госсовета с Путиным в Калининграде

Губернатор Петербурга Александр Беглов примет участие в заседании Госсовета в Калининграде 31 октября с главой государства Владимиром Путиным. Президент уже прибыл в Светлогорск Калининградской области.

Главы регионов и члены правительства обсудят здравоохранение. На предыдущем заседании Путин распорядился разработать предложения об изменении системы оплаты труда медиков, и оценить степень износа оборудования, транспорта и зданий.

Беглов станет участником Госсовета не в первый раз. Ранее 26 июня в Кремле с его участием обсудили перспективы развития сети автомобильных дорог и безопасности движения.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #беглов

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