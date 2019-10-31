Путин одобрил строительство технологического центра под Калининградом

Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу строительства в Калининградской области инновационного технологического центра «Балтийская долина» стоимостью 11,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно 1 ноября.

В четверг президент России встретился с представителями общественности Калининградской области. Во время встречи один из выступающих рассказал о проблеме в регионе. По его словам, до 50% молодых специалистов — врачей и исследователей уезжают работать в другие города. При этом он добавил, что в области подготовлен проект инновационного технологического центра «Балтийская долина».

Проект, как он отметил, позволит создать 650 рабочих мест для молодых специалистов в исследовательской области. При этом стоимость проекта составляет 11,8 миллиарда рублей. Их них более двух миллиардов рублей составляют частные инвестиции. Он добавил, что здание центра будет построено в 2024 году.