Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин навал критерий оценки работы властей

Путин навал критерий оценки работы властей

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

 Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
Путин навал критерий оценки работы властей

Путин навал критерий оценки работы властей

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

 Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
15:11   31 Октября 2019
Россия

Путин одобрил строительство технологического центра под Калининградом

Путин одобрил строительство технологического центра под Калининградом

Российский лидер Владимир Путин поддержал инициативу строительства в Калининградской области инновационного технологического центра «Балтийская долина» стоимостью 11,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно 1 ноября. 

В четверг президент России встретился с представителями общественности Калининградской области. Во время встречи один из выступающих рассказал о проблеме в регионе. По его словам, до 50% молодых специалистов  — врачей и исследователей уезжают работать в другие города. При этом он добавил, что в области подготовлен проект инновационного технологического центра «Балтийская долина».

Проект, как он отметил, позволит создать 650 рабочих мест для молодых специалистов в исследовательской области. При этом стоимость проекта составляет 11,8 миллиарда рублей. Их них более двух миллиардов рублей составляют частные инвестиции. Он добавил, что здание центра будет построено в 2024 году. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #калининград #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...