Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Башар Асад дал интервью двум сирийским телеканалам, в котором затронул ряд актуальных тем, учитывающих последние события на всех уровнях, включая военную ситуацию, экономику, политический процесс в связи с президентскими и парламентскими выборами.

Интервью с президентом Сирии покажут в четверг, 31 октября, в девять часов вечера по времени Дамаска. Башар Асад ответил на насущные вопросы, волнующие умы каждого сирийца. Среди вопросов, на которые ответил президент САР, следующие — какую роль сыграл Дамаск в «ликвидации» аль-Багдади, в чем именно заключается проблема с курдскими бандформированиями и какова позиция Сирии по российско-турецкому соглашению.

Также Башар Асад рассказал о будущих сирийско-турецких встречах на любом уровне, существует ли международный надзор за предстоящими президентскими и парламентскими выборами, как изменится сирийская Конституция, если изменится. Раскрыл личное мнение о деятельности сирийского правительства в отношении жизненной ситуации, а также процедуры Дамаска по повышению курса доллара по отношению к сирийской лире и многое другое.