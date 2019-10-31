Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин навал критерий оценки работы властей

Путин навал критерий оценки работы властей

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

 Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
Путин навал критерий оценки работы властей

Путин навал критерий оценки работы властей

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

 Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
15:21   31 Октября 2019
Весь мир

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Башар Асад дал интервью двум сирийским телеканалам, в котором затронул ряд актуальных тем, учитывающих последние события на всех уровнях, включая военную ситуацию, экономику, политический процесс в связи с президентскими и парламентскими выборами.

Интервью с президентом Сирии покажут в четверг, 31 октября, в девять часов вечера по времени Дамаска. Башар Асад ответил на насущные вопросы, волнующие умы каждого сирийца. Среди вопросов, на которые ответил президент САР, следующие — какую роль сыграл Дамаск в «ликвидации» аль-Багдади, в чем именно заключается проблема с курдскими бандформированиями и какова позиция Сирии по российско-турецкому соглашению.

Также Башар Асад рассказал о будущих сирийско-турецких встречах на любом уровне, существует ли международный надзор за предстоящими президентскими и парламентскими выборами, как изменится сирийская Конституция, если изменится. Раскрыл личное мнение о деятельности сирийского правительства в отношении жизненной ситуации, а также процедуры Дамаска по повышению курса доллара по отношению к сирийской лире и многое другое.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #асад #президент #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...