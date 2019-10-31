Финансирование здравоохранения РФ будет расти, заверил Путин

Финансирование здравоохранения РФ будет расти, заверил президент России Владимир Путин. По его словам, расходы на здравоохранение будут увеличиваться постепенно.

Выступая на встрече с представителями общественных организаций Калининградской области, Путин заявил, что в этом году расходы на здравоохранение составляют 3,7 процента ВВП, а в 2020 году сумма увеличится до 4,1 процента. Консолидированный бюджет здравоохранения в 2020 году составит 4,5 триллиона рублей, тогда как в этом году он равняется 2,7 триллиона.

Путин подчеркнул, что в ряде стран бюджет здравоохранения превышает четыре процента, но там совокупная налоговая нагрузка сильно превышает показатели России. Он отметил, что в РФ налоговая нагрузка достигает 28,4 процента, а в Германии и Франции она превышает 40 процентов. По словам Путина, Россия не готова повысить налоговую нагрузку, так как это вряд ли приведет к положительным результатам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что врачей РФ необходимо избавить от излишней ответственности при работе с сильнодействующими обезболивающими лекарствами.