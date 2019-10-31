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15:00   31 Октября 2019
Россия

Финансирование здравоохранения РФ будет расти, заверил Путин

Финансирование здравоохранения РФ будет расти, заверил Путин

Финансирование здравоохранения РФ будет расти, заверил президент России Владимир Путин. По его словам, расходы на здравоохранение будут увеличиваться постепенно.

Выступая на встрече с представителями общественных организаций Калининградской области, Путин заявил, что в этом году расходы на здравоохранение составляют 3,7 процента ВВП, а в 2020 году сумма увеличится до 4,1 процента. Консолидированный бюджет здравоохранения в 2020 году составит 4,5 триллиона рублей, тогда как в этом году он равняется 2,7 триллиона. 

Путин подчеркнул, что в ряде стран бюджет здравоохранения превышает четыре процента, но там совокупная налоговая нагрузка сильно превышает показатели России. Он отметил, что в РФ налоговая нагрузка достигает 28,4 процента, а в Германии и Франции она превышает 40 процентов. По словам Путина, Россия не готова повысить налоговую нагрузку, так как это вряд ли приведет к положительным результатам. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что врачей РФ необходимо избавить от излишней ответственности при работе с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #здравоохранение

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