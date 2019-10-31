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 США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа
15:54   31 Октября 2019
Весь мир

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

США распространили фейк об убийстве аль-Багдади, чтобы восстановить репутацию Трампа

Востоковед Александр Вавилов убежден, что история о подтверждении ДНК якобы убитого главаря запрещенной группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади по его трусам, как и само заявление о его «уничтожении» используются для восстановления репутации Вашингтона.

По мнению эксперта, у Штатов есть веская причина, чтобы выдумывать историю с «ликвидацией» аль-Багдади, пишет «ПолитЭксперт».

«Убийство» аль-Багдади во многом было продиктовано нынешней ситуацией в Соединенных Штатах, потому что Дональд Трамп в настоящее время находится под сильным огнем критики», – отметил востоковед.

На сообщения о ДНК-тесте многие отреагировали скептически. Первый вопрос, который возник: откуда у Штатов есть генетический материал для сравнения. Ответ последовал странный. Главарь курдских боевиков из «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил, что его шпион проник в дом самого разыскиваемого террориста и украл его трусы. Это якобы и помогло получить образец для ДНК-теста.

аль-Багдади

Еще одно заявление весьма удивило общественность — тело аль-Багдади утопили в море. По словам американского генерала Марка Милии, «морские похороны» проводились в соответствии с древней традицией ислама. Однако выяснилось, у мусульман нет такого обычая. Тело предается воде, только если нет возможности добраться до суши.

История с каждым днем становится все более абсурдной, пишет агентство. Видео, на котором якобы запечатлена спецоперация по уничтожению террориста, многие эксперты признали фейком. Стоит ли говорить о том, что какие-то весомые доказательства «ликвидации» аль-Багдади так и не были обнародованы.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #иг #трамп #аль-багдади

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