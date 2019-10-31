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14:51   31 Октября 2019
Россия

Путин призвал к экстренным мерам для улучшения ситуации с местами в школах

Путин призвал к экстренным мерам для улучшения ситуации с местами в школах

Российский лидер Владимир Путин заявил, что власти в ближайшее время решат вопрос улучшения ситуации с местами в школах. На встрече с жителями Калининградской области он подчеркнул необходимость экстренных мер.

«Мы думаем над этим и в ближайшее время будем принимать решения», — сказал глава государства.

Путин заявил как о необходимости ремонта существующих, так и строительства новых школ. Принятые с 2002 года меры привели к значительному росту рождаемости в предыдущее десятилетие, подчеркнул глава государства. При этом он отметил, что через некоторое время количество школьников может сократиться, это нужно обязательно прогнозировать.

По словам президента, при строительстве новых школ надо понимать, как они могут быть использованы через 10-15 лет при наступлении периода, когда количество детей школьного возраста вновь может сократиться.

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Автор: Арсений Аскольский

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