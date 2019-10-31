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14:40   31 Октября 2019
Россия

Путин призвал избавить медиков от излишней ответственности при работе с обезболивающими

Путин призвал избавить медиков от излишней ответственности при работе с обезболивающими

Президент РФ Владимир Путин призвал избавить медиков от излишней ответственности при работе с сильными обезболивающими лекарствами. Об этом он заявил на встрече с общественниками в Калининградской области. 

По словам Путина, общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков, но медики не должны от этого страдать. Как отметил российский лидер, он согласен с тем, что наказание для медиков, не по злому умыслу утративших сильнодействующие обезболивающие, должно быть смягчено. 

Путин подчеркнул, что негативные последствия от слишком суровых наказаний напрягают врачей и не дают им нормально работать. Также он отметил, что выход из ситуации есть. По мнению российского лидера, внутри больницы или поликлиники необходимо принять акт в виде определенной нормы, приняв коллегиальное решение, и действовать согласно установленному в акте правилу. 

Ранее Владимир Путин заявил, что наказание для медиков, неверно установивших инвалидность, необходимо ужесточить

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #здравоохранение

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