Путин призвал избавить медиков от излишней ответственности при работе с обезболивающими

Президент РФ Владимир Путин призвал избавить медиков от излишней ответственности при работе с сильными обезболивающими лекарствами. Об этом он заявил на встрече с общественниками в Калининградской области.

По словам Путина, общество должно быть защищено от незаконного распространения наркотиков, но медики не должны от этого страдать. Как отметил российский лидер, он согласен с тем, что наказание для медиков, не по злому умыслу утративших сильнодействующие обезболивающие, должно быть смягчено.

Путин подчеркнул, что негативные последствия от слишком суровых наказаний напрягают врачей и не дают им нормально работать. Также он отметил, что выход из ситуации есть. По мнению российского лидера, внутри больницы или поликлиники необходимо принять акт в виде определенной нормы, приняв коллегиальное решение, и действовать согласно установленному в акте правилу.

Ранее Владимир Путин заявил, что наказание для медиков, неверно установивших инвалидность, необходимо ужесточить.