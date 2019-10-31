Путин призвал взявшихся за дело руководителей не плакаться, как им тяжело
Взялся за гуж, не говори, что не дюж, напомнил президент РФ. Владимир Путин на встрече с представителями общественности выступил против полного списания кредиторских задолженностей медицинских учреждений, поскольку с каждой ситуацией нужно разбираться индивидуально.
По его словам, нужно внимательно проанализировать, почему возникли финансовые обязательства — от головотяпства или из каких-то объективных обстоятельств. Уже исходя из этого, необходимо выстраивать финансовые отношения, которые, как правило, укладываются в известные руководителям учреждений здравоохранения нормативы.
«Так огульно списывать нельзя, потому что это понижает уровень финансовой дисциплины в целом», — считает президент.
Владимир Путин объяснил, если каждый руководитель начнет говорить, что сделанное ранее его не касается и надо списать все долги — и моральные, и политические, и финансовые, тогда ничего не получится.
«Если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят», — резюмировал президент.
Путин поддержал предложение смягчить требования к врачам, работающим с наркотическими препаратами: Конечно, мы должны думать, как защитить общество от этого криминала. Но и избыточные требования ведут к негативным последствиям, напрягают медиков, не дают им нормально работать pic.twitter.com/XnylLJg0wr— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 октября 2019 г.