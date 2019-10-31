Путин призвал взявшихся за дело руководителей не плакаться, как им тяжело

Взялся за гуж, не говори, что не дюж, напомнил президент РФ. Владимир Путин на встрече с представителями общественности выступил против полного списания кредиторских задолженностей медицинских учреждений, поскольку с каждой ситуацией нужно разбираться индивидуально.

По его словам, нужно внимательно проанализировать, почему возникли финансовые обязательства — от головотяпства или из каких-то объективных обстоятельств. Уже исходя из этого, необходимо выстраивать финансовые отношения, которые, как правило, укладываются в известные руководителям учреждений здравоохранения нормативы.

«Так огульно списывать нельзя, потому что это понижает уровень финансовой дисциплины в целом», — считает президент.

Владимир Путин объяснил, если каждый руководитель начнет говорить, что сделанное ранее его не касается и надо списать все долги — и моральные, и политические, и финансовые, тогда ничего не получится.

«Если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят», — резюмировал президент.