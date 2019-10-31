Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин навал критерий оценки работы властей

Путин навал критерий оценки работы властей

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

 Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
Путин навал критерий оценки работы властей

Путин навал критерий оценки работы властей

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте

Российский закон не предусматривает создание частных тюрем, напомнили в Минюсте
Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

 Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

Президент Сирии 31 октября ответит на волнующие умы каждого сирийца вопросы

 Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
14:52   31 Октября 2019
Россия

Путин призвал взявшихся за дело руководителей не плакаться, как им тяжело

Путин призвал взявшихся за дело руководителей не плакаться, как им тяжело

Взялся за гуж, не говори, что не дюж, напомнил президент РФ. Владимир Путин на встрече с представителями общественности выступил против полного списания кредиторских задолженностей медицинских учреждений, поскольку с каждой ситуацией нужно разбираться индивидуально.

По его словам, нужно внимательно проанализировать, почему возникли финансовые обязательства — от головотяпства или из каких-то объективных обстоятельств. Уже исходя из этого, необходимо выстраивать финансовые отношения, которые, как правило, укладываются в известные руководителям учреждений здравоохранения нормативы.

«Так огульно списывать нельзя, потому что это понижает уровень финансовой дисциплины в целом», — считает президент.

Владимир Путин объяснил, если каждый руководитель начнет говорить, что сделанное ранее его не касается и надо списать все долги — и моральные, и политические, и финансовые, тогда ничего не получится.

«Если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят», — резюмировал президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #больницы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...