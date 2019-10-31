Путин объяснил, откуда взялся разрыв между муниципалитетами и госвластью
Российский глава Владимир Путин обсудил с общественностью Калининградской области причины и способы устранения разрыва между муниципальным и государственными уровнями власти.
По его словам, это стало системной проблемой. Даже в Конституции есть определенный разрыв, ведь там указано, что к государственному уровню относятся региональные и федеральные власти, но не муниципальные. Президент не исключил, что будут приниматься решения по изменению законодательства с сохранением самостоятельности муниципалитетов.
«Мы несколько раз — как минимум, дважды — подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения. Исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня. Один раз сделали, в общем-то приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло какое-то время — выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали… Не получается. И опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и выделять дополнительные деньги», — рассказал лидер.
Такая ситуация, объяснил он, получается из-за того, что на федеральных и региональных уровнях дают муниципалитетам карт-бланш. Однако города и рады бы делать, что хотят, но не имеют для этого достаточного количества средств.
«Это продолжается бесконечно», — прокомментировал Путин.
Президент подчеркнул, что все эти уровни управления необходимо связать, чтобы сократить разрыв. Для эффективного расходования средств, которые сейчас выделяются на сферу здравоохранения, необходимо «выработать правила, формы, способы».
«Рядовой гражданин даже не знает, что там муниципальный, что государственный [уровень]. Он исходит из того, что власти — в широком смысле этого слова — должны обеспечить качество медицинского обслуживания. Кстати говоря, в образовании почти то же самое», — пояснил российский глава.