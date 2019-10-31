Путин объяснил, откуда взялся разрыв между муниципалитетами и госвластью

Российский глава Владимир Путин обсудил с общественностью Калининградской области причины и способы устранения разрыва между муниципальным и государственными уровнями власти.

По его словам, это стало системной проблемой. Даже в Конституции есть определенный разрыв, ведь там указано, что к государственному уровню относятся региональные и федеральные власти, но не муниципальные. Президент не исключил, что будут приниматься решения по изменению законодательства с сохранением самостоятельности муниципалитетов.

«Мы несколько раз — как минимум, дважды — подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения. Исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня. Один раз сделали, в общем-то приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло какое-то время — выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу опять с федерального уровня. Опять сделали и поддержали… Не получается. И опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и выделять дополнительные деньги», — рассказал лидер.

Такая ситуация, объяснил он, получается из-за того, что на федеральных и региональных уровнях дают муниципалитетам карт-бланш. Однако города и рады бы делать, что хотят, но не имеют для этого достаточного количества средств.

«Это продолжается бесконечно», — прокомментировал Путин.

Президент подчеркнул, что все эти уровни управления необходимо связать, чтобы сократить разрыв. Для эффективного расходования средств, которые сейчас выделяются на сферу здравоохранения, необходимо «выработать правила, формы, способы».