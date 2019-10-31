Путин поручил разобраться с пенсиями для многодетных матерей-опекунов

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить вопрос с невыплатами страховой части пенсии при выходе на пенсию работающих многодетных матерей-опекунов. Об этом он заявил на встрече с жителями Калининградской области.

«Безобразие, это не ирония, не шутки, я эту проблему знаю, я уже поручение правительству дал, эта несправедливость должна быть устранена», — подчеркнул глава государства.

Напомним, опекуны инвалидов с детства имеют право на досрочный выход на пенсию. При этом у них должен быть и страховой стаж. Для мужчин — не менее 20 лет, для женщин — не менее 15. Возраст выхода на пенсию для опекунов уменьшается на один год за каждые полтора года опеки.