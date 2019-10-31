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14:22   31 Октября 2019
Россия

Главы МИД России и Замбии обменялись поздравлениями в честь 55-летия дипотношений

Главы МИД России и Замбии обменялись поздравлениями в честь 55-летия дипотношений

Главы министерств иностранных дел России Сергей Лавров и Замбии Джозеф Маланджи обменялись поздравительными телеграммами, сообщили в российском ведомстве 31 октября.

Причиной тому стали 55 лет со дня установления дипломатических отношений между странами, которое отмечается 30 октября.

«Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение состоянием дружественных российско-замбийских отношений, подтвердили настрой на наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях», — указано в публикации МИД РФ.

Дипломаты также подчеркнули заинтересованность в продолжении сотрудничества на мировой арене, которое поспособствует миру и стабильности в Африке.

Главы МИД России и Замбии обменялись поздравлениями в честь 55-летия дипотношений

Последняя встреча коллег состоялась в феврале этого года. Тогда они, в частности, обсудили мирный атом и противодействие терроризму. После переговоров они дали пресс-конференцию.

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Автор: Анна Манц
#россия #мид #лавров #замбия

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