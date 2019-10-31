Минздрав Новосибирской области опроверг слухи о сокращении врачей на 58%

Данные о том, что количество врачей в Новосибирской области за прошедший год сократилось сразу на 58%, не отражают действительность. Такое заявление сделали в областном Минздраве в четверг, 1 ноября, сообщает РИА Новости.

Ранее РБК, ссылаясь на данные Минздрава России, написало, что за прошедший год в 54 регионах страны сократилось количество врачей. По информации СМИ, самая негативная динамика была зафиксирована в Бурятии (сокращение на 59%), а на втором месте оказалась Новосибирская область, в которой якобы из 11 тысяч врачей остались 4613.

Как сообщили в областном Минздраве, представленная в СМИ информация о сокращении врачей в Новосибирской области на 58% не соответствует действительности.

«По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось», — сказали в региональном ведомстве.

В ведомстве добавили, что всего в Новосибирской области в прошлом году работали 11 090 человек, при этом 6,2 тысячи из них оказывали медпомощь амбулаторно, а стационарах — 4,4 тысячи. Еще 443 человека работают на скорой помощи и являются сотрудниками медучреждений особого типа. В 2017 году общее число врачей составило 11005 человек. Таким образом, их стало еще больше.