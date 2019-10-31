Особняк подруги Навального из «Альянса врачей» оценили в 50 миллионов рублей

Доходы главы профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасии Васильевой оказались удивительно высокими. В Подмосковном Истринском районе находится земельный участок, принадлежащий девушке. Его рыночная стоимость составляет более 37 миллионов рублей.

Ранее Васильева рассказывала, что уволилась из НИИ глазных болезней из-за низкой зарплаты — 25 тысяч рублей. По ее словам, она там занимала должность ассистента на кафедре глазных болезней.

Однако «Фонд Бабла с Коррупцией» опубликовал на «Яндекс.Дзене» расследование о стоимости резиденции Васильевой. Авторы материала сравнили цены на этот участок в сервисе ЦИАН, где 15 соток земли стоят 12 миллионов рублей. Выходит 800 тысяч рублей за сотку. Девушка же владеет 47 сотками, следовательно рыночная стоимость земли составляет 37 миллионов 600 тысяч рублей.

Кроме того, не стоит забывать, что на участке есть две постройки: это большой жилой дом в 300 квадратных метров и дом поменьше — в 200 квадратов. При средней стоимости квадратного метра жилья в регионе в 30 тысяч рублей получается, что дома главы профсоюза стоят не менее 15 миллионов. Помимо них на участке Васильевой имеются гараж на четыре авто, терраса, баня, сад, огород и веранда с беседкой.

Не исключено, что необоснованное обогащение главы «Альянса врачей» имеет прямую связь с зарубежным финансированием «Фонда борьбы с коррупцией».