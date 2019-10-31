Медикам могут ужесточить наказание за ошибки при установлении инвалидности, сообщил Путин

Медикам могут ужесточить наказание за ошибки при установлении инвалидности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественниками Калининградской области.

По словам Путина, наказание существует и сейчас, но оно должно действовать и в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Президент отметил, что важна не строгость наказания, а его неизбежность, тогда не придется ничего ужесточать. По мнению российского лидера, тема ошибок при назначении инвалидности является тонкой, так как эти люди нуждаются в поддержке государства из-за существующих ограничений по здоровью.

Президент РФ поручил министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть вопрос об усилении наказаний. Путин отметил, что если этот вопрос актуален, то он будет ждать предложений от Минздрава.

Ранее Владимир Путин заявил, что переход на электронный документооборот в медицине состоится к концу 2021 года.