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13:55   31 Октября 2019
Россия

Регионы РФ начнут переход на электронный документооборот в медицине в 2021 году

Регионы РФ начнут переход на электронный документооборот в медицине в 2021 году

Регионы РФ начнут переход на электронный документооборот в медицине в 2021 году. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с представителями общественных организаций.

По словам Путина, большинство медицинских учреждений в регионах страны можно перевести на электронный документооборот в течение 2021 года. Президент отметил, что ряд регионов не приступал к этой работе, но в большинстве переход возможен через год-полтора. Российский лидер рассказал, что власти постараются ускорить этот процесс. 

Кроме того, Владимир Путин заявил, что министерство финансов может передвинуть сроки выделения денег на запуск этой системы, но главное, чтобы для ускорения появилась техническая возможность.

Напомним, в минувшем году правительство РФ выделило два миллиарда рублей на электронный документооборот для медучреждений. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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