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14:03   31 Октября 2019
Россия

Астрономы объяснили, почему сложно обнаружить жизнь вне Земли

Астрономы объяснили, почему сложно обнаружить жизнь вне Земли

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева призналась, что мысль о существовании разумной жизни за пределами Земли вселяет в нее надежду. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня» в четверг, 1 ноября. 

По ее словам, пока неизвестно, существуют ли во Вселенной наши «братья по разуму». 

«Но пока мы точно не можем этого сказать, а рассуждать об этом можно, задавать себе такой вопрос», — сказала она.

По мнению другого специалиста  — профессора кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолия Засова, разумная жизнь на Земле вполне себе нормальное явление в масштабах Вселенной. Он отметил, что таких звезд, как Солнце, а также планет, которые похожи на Землю, достаточно много. 

Эксперт также подчеркнул, что в космосе уже были найдены органические молекулы - ароматические углеводороды, которые ученые считают предтечей живой клетки. 

Астроном объяснил, что сложности с обнаружением интеллектуальной жизни во Вселенной случаются в связи с тем, что продолжительность существования цивилизации занимает ограниченный период времени. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #наука #общество #астрономы #наука и технологии

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