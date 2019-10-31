Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Первый зампред комитета по экологии, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009) Николай Валуев в комментарии «Политике Сегодня» оценил желание украинского спортсмена Владимира Кличко, брата экс-мэра Киева, вернуться на ринг. Политик заявил, что выступает против возвращений в профессиональный бокс после долгих перерывов.

«Если хочет возвращаться — так ради бога! Но это может привести к травмам, это же бокс, в любом случае. Все зависит от того, как пройдет бой. Невозможно строить прогноз. Я всегда против таких возвращений. Особенно после долгого перерыва», — рассказал Валуев.

Парламентарий добавил, что сам вариант с возвращением в профессиональный спорт пока не рассматривает. Если он также захочет вернуться, то непременно сообщит об этом.

Украинский спортсмен, выступавший в тяжелой весовой категории хочет снова надеть боксерские перчатки ради рекорда. Он напомнил, что американец Джордж Форман в 45 лет стал чемпионом мира в тяжелом весе.

«Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд», — сказал Кличко.

43-летний спортсмен ранее также говорил о возможном возвращении на ринг. Так, в апреле 2019 года он заявил: «Никогда не говори никогда».