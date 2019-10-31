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15:21   31 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Валуев не против возвращения Кличко на ринг, но сам его примеру не последует

Первый зампред комитета по экологии,  чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005—2007, 2009) Николай Валуев в комментарии «Политике Сегодня» оценил желание украинского спортсмена Владимира Кличко, брата экс-мэра Киева, вернуться на ринг. Политик заявил, что выступает против возвращений в профессиональный бокс после долгих перерывов.

«Если хочет возвращаться — так ради бога!  Но это может привести к травмам, это же бокс, в любом случае.  Все зависит от того, как пройдет бой. Невозможно строить прогноз. Я всегда против таких возвращений. Особенно после долгого перерыва», — рассказал Валуев.

Парламентарий добавил, что сам вариант с возвращением в профессиональный спорт пока не рассматривает. Если он также захочет вернуться, то непременно сообщит об этом.

Валуев высказался против возвращения Кличко в профессиональный бокс

Украинский спортсмен, выступавший в тяжелой весовой категории хочет снова надеть боксерские перчатки ради рекорда. Он напомнил, что американец Джордж Форман в 45 лет стал чемпионом мира в тяжелом весе.

«Я рассматриваю вариант с возвращением в бокс. Но я не хочу возвращаться, чтобы просто сломать кому-то челюсть. Я хочу побить рекорд», — сказал Кличко.

43-летний спортсмен ранее также говорил о возможном возвращении на ринг. Так, в апреле 2019 года он заявил: «Никогда не говори никогда».

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #украина #бокс #валуев #владимир кличко

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