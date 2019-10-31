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13:56   31 Октября 2019
Весь мир

Россия отправила в США еще три ракетных двигателя РД-180

Россия отправила в США еще три ракетных двигателя РД-180

НПО «Энергомаш» отправило американским партнерам еще три ракетных двигателя РД-180. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе организации. 

«В соответствии с контрактными обязательствами, НПО «Энергомаш» 29 октября осуществило отправку в США трех двигателей РД-180, ранее принятых заказчиком», — отметили в пресс-службе.

Напомним, подобные установки используются на американских ракетах-носителях семейства Atlas. На данный момент Atlas-3 и Atlas-5 86 раз летали на РД-180. Первые двигатели были поставлены в США еще в 1999 году. Всего Штаты получили 119 двигателей данной модели.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #космос #рд-180

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