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 Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади
14:07   31 Октября 2019
Весь мир

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт высмеял видео «ликвидации» аль-Багдади

Военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин прокомментировал видеозапись, которая якобы доказывает уничтожение США главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. 

Ранее Пентагон опубликовал ролик, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористов. Центральное командование ВС США разместило видео очень плохого качества в Twitter. 

Кроме того, американский лидер Дональд Трамп обнародовал фотографию собаки, которая якобы тоже участвовала в «ликвидации» аль-Багдади. Президент США написал, что «рассекречивает фото замечательного пса», но не его имя. Пес якобы преследовал аль-Багдади и был ранен во время операции в туннеле.

Эксперт отметил, что как и ранее, США не предоставили какие-либо фотографии останков самого Багдади. Пентагон лишь показал кадры деятельности спецназа. Рожин также заметил на видео собаку, которую уничтожают вместе с некой группой людей.

«Уж не при ударе ли по этой группе людей собачка получила ранение? А до этого рассказывали, что ее ранили в тоннеле. Или там было две собачки?», — сыронизировал военный  эксперт.

Об «уничтожении» силами США главаря ИГ* Трамп заявил 27 октября. Однако многие эксперты поставили его слова под сомнение, обратив внимание на отсутствие доказательств. Минобороны РФ не зафиксировало авиаударов американской авиации в зоне Идлиб, где, по утверждению США, был ликвидирован аль-Багдади.

*террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #аль-багдади

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