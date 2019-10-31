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13:34   31 Октября 2019
Весь мир

Эксперт назвал видео о «ликвидации» аль-Багдади фейком, нарисованным на коленке

Эксперт назвал видео о «ликвидации» аль-Багдади фейком, нарисованным на коленке

Участник экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал видео о «ликвидации» аль-Багдади фейком, нарисованным на коленке. По его словам, Вашингтон показал мировому сообществу «доказательства», которые можно увидеть в компьютерных играх.

Как отметил Перенджиев, такую видеозапись сможет нарисовать любой, кто более-менее разбирается в компьютерной графике. По словам эксперта, запись не может стать доказательством ликвидации главаря ИГ* (запрещено в РФ), так как на кадрах даже нет времени и даты записи файла, не говоря уже о координатах местонахождения камеры. 

«Мы видим лишь нелепую попытку Пентагона представить общественности хоть что-то визуальное, подкрепив это уверением в реальности происходящего. И заметно, что американские политики нервничают, потому что мир не желает верить в их фейки», — передает слова Александра Перенджиева ФБА «Экономика сегодня»

Эксперт назвал видео о «ликвидации» аль-Багдади фейком, нарисованным на коленке

Эксперт говорит, что США получают неудобные вопросы о ликвидации аль-Багдади от Турции, а Вашингтон лишь неумело оправдывается и пытается на скорую руку придумать доводы, чтобы поддержать на глазах рассыпающуюся версию о ликвидации главаря террористов. Также Перенджиев отметил, что США уже не могут повернуть назад и признать свою ложь, поэтому им приходится держать лицо. 

«Стоит США признать, что аль-Багдади на самом деле не ликвидирован, а лишь эвакуирован и укрывается ЦРУ, это резко изменит отношение всего мира к «демократической» Америке», — говорит эксперт.

Ранее Пентагон опубликовал видеоролик, на котором якобы запечатлена ликвидация главного террориста ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. При этом на кадрах видно, что запись низкого качества и похожа на плохо нарисованную компьютерную игру. В Минобороны РФ отметили, что не фиксировали авиаударов в Идлибе, где США якобы ликвидировали аль-Багдади с воздуха. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #сирия #политика #весь мир #аль-багдади

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