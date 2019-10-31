СМИ выяснили, кому подчиняются военные из Британии в Саудовской Аравии

Британская военная миссия (БВМ) при Национальной гвардии Саудовской Аравии фактический существует с 1950-х годов. Все это время британцы обучают саудовцев сохранению внутренней безопасности королевства.

Стоит отметить, что эта программа предполагает включение военнослужащих Британии в состав саудовской Нацгвардии. Последняя, по сути, охраняет первых лиц королевства. Согласно последним официальным данным, в гвардии состоят десять представителей Соединенного Королевства, однако другие источники сообщают, что их количество может колебаться.

Из отчетов британского правительства следует, что участники БВМ находятся в штаб-квартире в Эр-Риярде. Военный персонал, как указано там же, подчиняется и контролируется исключительно Великобританией. Вот только недавно обнародованные документы полностью опровергают эти данные, сообщает News.ru.

В 2021 году был обнародован документ под названием «От королевства к королевству», который предназначался лишь Лондону, но не общественности. В нем британских военных называли членами Национальной гвардии Саудовской Аравии, а не инструкторами или советниками, как это принято. К тому же, заслуживает внимание строка, в которой сказано, что участники военной миссии «получают приказы непосредственно от Его Королевского Высочества принца Митеба».

Министерство обороны Великобритании в ответ заявило, что эти данные вводят в заблуждение. Тогда журналисты начали искать дальше и нашли документ 1983 года с оглавлением «Директива для командующего, БВМ при Национальной гвардии Саудовской Аравии». В нем указано, что члены миссии подчиняются начальникам гвардии, а командир БВМ подотчетен главе Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании лишь формально.

Тогда британское оборонное ведомство отметило, что их военные «работают так, как если бы они были персоналом принимающей страны, подчиняясь цепочке командования этой страны». И снова сказали про вводящую в заблуждение информацию.

Отдельного внимание заслуживает и финансовые аспекты Британской военной миссии. Сама программа финансируется саудовскими властями, но в «черную». Как указывало министерство финансов Великобритании, размер денежных вложений в миссию конфиденциален для обоих сторон. О БВМ нет упоминаний на официальном сайте британского правительства и в последнем годовом отчете саудовского Минобороны.