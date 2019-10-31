Ветеран «Альфы» заявил, что видео США не доказывает уничтожение аль-Багдади

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал видеозапись, которая якобы доказывает уничтожение армией США главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бака аль-Багдади.

Кадры, опубликованные Пентагоном, не доказывают ликвидацию главаря террористов, для этого нужны более серьезные факты, заявил Гончаров высказал в четверг, 1 ноября. Его слова передает РИА Новости.

Ранее США показали в ходе брифинга журналистам первые фото и видео по ликвидации аль-Багдади. На коротком видео плохого качества показано здание, в котором, как утверждает Пентагон, находился лидер террористов. Здание, изображенное на кадрах, с двух сторон обступают люди.

«На видео мы видим, что спецназ что-то окружает и потом раздается взрыв, на этом операция заканчивается. Но это видео ничего не добавляет с точки зрения доказательств гибели аль-Багдади. Единственное, что видно — это то, что что-то где-то было», — сказал Гончаров.

Он также подчеркнул, что именно эксперты должны подтвердить, что останки тела действительно принадлежат аль-Багдади.