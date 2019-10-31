Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Регионы РФ начнут переход на электронный документооборот в медицине в 2021 году

Регионы РФ начнут переход на электронный документооборот в медицине в 2021 году

 Рогозин сообщил, что США получат новые космические корабли не раньше 2021 года

Рогозин сообщил, что США получат новые космические корабли не раньше 2021 года
Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины
Россия отправила в США еще три ракетных двигателя РД-180

Россия отправила в США еще три ракетных двигателя РД-180

 СМИ выяснили, кому подчиняются военные из Британии в Саудовской Аравии

СМИ выяснили, кому подчиняются военные из Британии в Саудовской Аравии
Регионы РФ начнут переход на электронный документооборот в медицине в 2021 году

Регионы РФ начнут переход на электронный документооборот в медицине в 2021 году

 Рогозин сообщил, что США получат новые космические корабли не раньше 2021 года

Рогозин сообщил, что США получат новые космические корабли не раньше 2021 года
Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины

Зеленский измучен президентством, признались в офисе лидера Украины
Россия отправила в США еще три ракетных двигателя РД-180

Россия отправила в США еще три ракетных двигателя РД-180

 СМИ выяснили, кому подчиняются военные из Британии в Саудовской Аравии

СМИ выяснили, кому подчиняются военные из Британии в Саудовской Аравии
13:54   31 Октября 2019
Весь мир

Ветеран «Альфы» заявил, что видео США не доказывает уничтожение аль-Багдади

Ветеран «Альфы» заявил, что видео США не доказывает уничтожение аль-Багдади

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров прокомментировал видеозапись, которая якобы доказывает уничтожение армией США главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Абу Бака аль-Багдади. 

Кадры, опубликованные Пентагоном, не доказывают ликвидацию главаря террористов, для этого нужны более серьезные факты, заявил Гончаров высказал в четверг, 1 ноября. Его слова передает РИА Новости. 

Ранее США показали в ходе брифинга журналистам первые фото и видео по ликвидации аль-Багдади. На коротком видео плохого качества показано здание, в котором, как утверждает Пентагон, находился лидер террористов. Здание, изображенное на кадрах, с двух сторон обступают люди. 

«На видео мы видим, что спецназ что-то окружает и потом раздается взрыв, на этом операция заканчивается. Но это видео ничего не добавляет с точки зрения доказательств гибели аль-Багдади. Единственное, что видно — это то, что что-то где-то было», — сказал Гончаров.

Он также подчеркнул, что именно эксперты должны подтвердить, что останки тела действительно принадлежат аль-Багдади. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #игил #общество #весь мир #аль-багдади

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...