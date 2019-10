Как фейк о трусах испортил Пентагону красивую картинку «ликвидации» аль-Багдади

Пентагон обнародовал видео ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как заверил представитель военного ведомства Кеннет Маккензи, спецназ штурмовал дом на северо-востоке Сирии в провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией. План операции якобы был разработан таким образом, чтобы исключить утечки информации и потерях среди мирных жителей.

Как якобы брали аль-Багдади

На кадрах штурмовая команда подходит к окруженному высоким забору дому с двух направлений. По словам генерала, на месте находились одиннадцать детей. Пятеро боевиков не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Спецназ открыл огонь на поражение. Четверо женщин и мужчина были ликвидированы. Что касается главаря, то он пытался скрыться в тоннеле, взяв с собой двух маленьких детей. Когда захват оказался неизбежен, аль-Багдади взорвал пояс смертника.

"When capture at the hands of U.S. forces was imminent, Baghdadi detonated a bomb killing himself and two young children." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM