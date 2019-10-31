Как фейк о трусах испортил Пентагону красивую картинку «ликвидации» аль-Багдади

Пентагон обнародовал видео ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Как заверил представитель военного ведомства Кеннет Маккензи, спецназ штурмовал дом на северо-востоке Сирии в провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией. План операции якобы был разработан таким образом, чтобы исключить утечки информации и потерях среди мирных жителей.

Как якобы брали аль-Багдади

На кадрах штурмовая команда подходит к окруженному высоким забору дому с двух направлений. По словам генерала, на месте находились одиннадцать детей. Пятеро боевиков не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Спецназ открыл огонь на поражение. Четверо женщин и мужчина были ликвидированы. Что касается главаря, то он пытался скрыться в тоннеле, взяв с собой двух маленьких детей. Когда захват оказался неизбежен, аль-Багдади взорвал пояс смертника.

"When capture at the hands of U.S. forces was imminent, Baghdadi detonated a bomb killing himself and two young children." - Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 октября 2019 г.

ИГ тут не место

Провинция Идлиб, на территории которой по заверениям Пентагона проходила спецоперация, находится под контролем боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Она разрослась из отделения террористической организации «Аль-Каида» — «Джебхат ан-Нусры» (обе запрещены в РФ) и притянула к себе в альянс более мелкие группировки джихадистов. По приблизительным оценкам, ХТШ насчитывает около 30 тысяч боевиков.

ֿ«Идлиб это не место, где действовало “Исламское государство”», — заметил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. — Там действуют их противники — “Аль-Каида”»

Разногласия между террористическими группировками возникли в 2014 году, когда ИГ провозгласила свой псевдо-халифат. Обе проливали кровь в борьбе за лидерство на Ближнем Востоке и издавали фетвы, обвиняя друг друга в неверии. Только в 2014 году столкновения между группировками унесли около 1800 жизней.

Или пояс шахида снимите, или трусы наденьте

Как ранее сообщил президент США Дональд Трамп, после взрыва от аль-Багдади осталось немногое. Однако, представители Пентагона заверили, что тело опознали по образцам ДНК. Якобы убежище главаря выдал курдский шпион, которому удалось внедриться в окружение. Более того курду якобы удалось украсть пару трусов террориста №1, чтобы верифицировать его личность.

«Я считаю, что эта операция неправдоподобная по месту проведения, по времени проведения и прочим делам. [Тест] ДНК кто проводил? Международная экспертиза под эгидой ООН? Нет, они сами провели и объявили», — со скепсисом оценивает заявления Пентагона Семен Багдасаров.

В истории ликвидации террориста, которая, вероятно, вдохновит голливудских киноделов на создание очередного патриотического боевика, есть еще одна нестыковка. Аль-Багдади происходит из семьи салафитов — приверженцев суннитского направления в исламе. Мужчины-салафиты призывают ориентироваться на веру и образ жизни ранней мусульманской общины и зачастую не носят трусов.

Концы в воду

Останки вождя мирового джихадизма, согласно заявлениям Пентагона, захоронены в море по законам военного конфликта. Аналогичная участь ранее постигла другого знаменитого террориста Усаму бен Ладена. Способ захоронения не случаен. Вашингтон не желает превращать могилы в места паломничества.

Впрочем, в российском военном ведомстве заверения американских коллег о ликвидации аль-Багдади оценивают со скепсисом. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 27 октября заявил, что ведомство не располагает информацией об операции американских коммандос в Идлибе. В истории, по его словам, слишком много противоречивых подробностей, порождающих обоснованные сомнения в ее реальности, а, тем более, в успехе.

Абу Бакр аль-Багдади родился в 1971 году в иракском городе Самарра. В 2004 году, будучи богословом, он попал в руки американских военных по подозрению в заговоре. После освобождения присоединился к джихадисткому подполью. В 2014 году провозгласил себя халифом. Под руководством аль-Багдади «Исламское государство» захватило значительные территории в Сирии и Ираке и совершило множество жестоких преступлений и терактов.