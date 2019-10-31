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13:25   31 Октября 2019
Россия

Рогозин сообщил, что США получат новые космические корабли не раньше 2021 года

Рогозин сообщил, что США получат новые космические корабли не раньше 2021 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания американских коммерческих кораблей завершатся не раньше 2021 года. 

«[Испытания американский кораблей] закончатся не в 2019 году, а в 2021 году — не раньше», — сказал он. 

Из-за данного стечения обстоятельств американцам пришлось запрашивать у российского космического агентства места на кораблях «Союз». Россия пошла навстречу, но из-за этого ей придется «ужать» свои экипажи и сократить научную программу на МКС. 

Сейчас свои корабли отправили на испытания американские компании SpaceX и Boeing.

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Автор: Виктория Разумовская
#рогозин #роскосмос #мкс

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