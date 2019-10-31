Рогозин сообщил, что США получат новые космические корабли не раньше 2021 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания американских коммерческих кораблей завершатся не раньше 2021 года.

«[Испытания американский кораблей] закончатся не в 2019 году, а в 2021 году — не раньше», — сказал он.

Из-за данного стечения обстоятельств американцам пришлось запрашивать у российского космического агентства места на кораблях «Союз». Россия пошла навстречу, но из-за этого ей придется «ужать» свои экипажи и сократить научную программу на МКС.

Сейчас свои корабли отправили на испытания американские компании SpaceX и Boeing.