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12:50   31 Октября 2019
Весь мир

Посольство РФ в Мозамбике не располагает данными о гибели россиян

Посольство РФ в Мозамбике не располагает данными о гибели россиян

Посольство РФ в Мозамбике не имеет данных о гибели россиян на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Мозамбике погибли пятеро граждан России, попавшие в засаду повстанцев. Местные журналисты писали, что инцидент произошел еще на минувшей неделе в районе Муидумбе. 

В посольстве отметили, что сами узнали эту информацию из местных СМИ, а сообщений о гибели россиян в Мозамбике им не поступало и не было никаких обращений по этому вопросу. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #весь мир #мозамбик

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