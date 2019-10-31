Посольство РФ в Мозамбике не имеет данных о гибели россиян на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Мозамбике погибли пятеро граждан России, попавшие в засаду повстанцев. Местные журналисты писали, что инцидент произошел еще на минувшей неделе в районе Муидумбе.

В посольстве отметили, что сами узнали эту информацию из местных СМИ, а сообщений о гибели россиян в Мозамбике им не поступало и не было никаких обращений по этому вопросу.