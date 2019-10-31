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13:07   31 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Олигархи на Украине не имеют власти, заявил глава офиса Зеленского

Никто из команды президента Украины Владимира Зеленского не брал взяток. Об этом заявил глава офиса главы государства Андрей Богдан в интервью изданию «Украинская правда», которое было опубликовано в четверг, 1 ноября.

По словам Богдана, за время его присутствия никто из команды президента не взял ни копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и чьих-то интересах. Он также подчеркнул, что просить что-то у них бесполезно. Глава офиса президента добавил, что у них достаточного голосов в Верховной раде для возможности самостоятельного принятия решений.

«И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать», — сказал он.

Богдан подчеркнул, что у него нет тем для общения с олигархами. Кроме этого, он напомнил, что Зеленский и руководство офиса встречались с крупными бизнесменами, о чем говорили публично. Глава офиса президента отметил, что «в случае малейшего примирения» Зеленский будет просить олигархов вкладывать средства в Донбасс. 

Богдан также боится, что олигархи могут вернуть себе влияние на политику, но признался, что пока не может представить, как они могут это сделать, потому что ни одна партия на Украине не имеет влияния на кабинет министров, в том числе и «Слуга народа». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #олигархи #зеленский

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