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12:52   31 Октября 2019
Россия

Депутат Госдумы считает, что Минздрав превратился в мониторинговое агентство

Депутат Госдумы считает, что Минздрав превратился в мониторинговое агентство

Депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев считает, что Минздрав на фоне статистики по сокращению врачей в регионах выступает, скорее, как мониторинговое агентство, а не ведомство, которое должно управлять процессами. Об этом пишет ИА Regnum.

«Как будто это мониторинговое агентство, а не Министерство здравоохранения, которое должно управлять процессами. Ни за что не отвечают, только обнаруживают. И обналичивают», — написал Журавлев у себя в Facebook.

За прошлый год министерство зафиксировало прирост количества врачей на 0,07 процента (на 404 специалиста), однако в 54 российских субъектах их количество сократилось. 

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #общество #минздрав рф

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