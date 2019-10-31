Депутат Госдумы считает, что Минздрав превратился в мониторинговое агентство

Депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев считает, что Минздрав на фоне статистики по сокращению врачей в регионах выступает, скорее, как мониторинговое агентство, а не ведомство, которое должно управлять процессами. Об этом пишет ИА Regnum.

«Как будто это мониторинговое агентство, а не Министерство здравоохранения, которое должно управлять процессами. Ни за что не отвечают, только обнаруживают. И обналичивают», — написал Журавлев у себя в Facebook.

За прошлый год министерство зафиксировало прирост количества врачей на 0,07 процента (на 404 специалиста), однако в 54 российских субъектах их количество сократилось.