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12:57   31 Октября 2019
Россия

Почти 70 процентов россиян считают День народного единства важным праздником

Почти 70 процентов россиян считают День народного единства важным праздником

Граждане России рассказали о своем отношении ко Дню народного единства и аналогичным праздникам. Соответствующий опрос, результаты которого опубликовали 31 октября, провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти 68 процентов россиян уверены, что отмечать подобные даты очень важно. Примечательно, что по большей части так ответили люди с возрасте от 18 до 24 лет — их доля составила 83 процента. Однако с таким мнением не согласны россияне страше 35 лет, которые помнят о празднике 7 ноября и распаде Советского союза. Они подчеркивают, что тот день был более близок к народу и узнаваем.

По мнению половины опрошенных, подобные даты нужны, так как они объединяют всех жителей страны. Десятая часть считает, что празднование воспитывает патриотизм и гордость за Родину. Некоторые считают, что торжество нужно просто для создания соответствующего настроения. А были и те, кто соотнес его с историческими событиями.

Почти 70 процентов россиян считают День народного единства важным праздником

Почти 40 процентов респондентов видят в нынешней России единство народа. И вновь здесь выделилась молодежь, которую поддержали люди старше 60 лет. Жители крупных городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, меньше всех ощущают сплоченность. Как пояснили эксперты ВЦИОМ, это может быть связано с одиночеством и отсутствием тесных контактов. 

«За последние семь лет доля россиян, говорящих о наличии народного единства в государстве, увеличилась на 14 п.п. (23% в 2012 г.)», — подчеркнули в публикации.

Всероссийский опрос проводили 28 октября методом телефонного интервью. Всего в нем поучаствовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки не превышает двух с половиной процентов.

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Автор: Анна Манц
#опрос #вциом #день народного единства

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