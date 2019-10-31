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12:32   31 Октября 2019
Россия

Российские космонавты подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе

Российские космонавты подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе

Российские космонавты подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе. Причиной стали бесконечные пробки, в которых вынуждены стоять не только обычные жители столицы, но и космонавты, так как проблемная дорога ведет в Звездный городок.

По словам главы первого управления Центра подготовки космонавтов Валерия Корзуна, пробки мешают и утром, и вечером. Он говорит, что 25-километровый отрезок приходится преодолевать в течение трех-четырех часов. Космонавт Антон Шкаплеров рассказывает, что провел 533 дня в невесомости и два года в пробках на Щелковском шоссе. Космонавты уверены, что проблему поможет решить дорога-дублер Щелковского шоссе. 

«Дорога, построенная по современным меркам, поможет людям прямо из Москвы без остановок и без светофоров доехать как минимум до Щелкова и дальше», — передает слова Антона Шкаплерова «360».

Российские космонавты подписали петицию о строительстве дублера Щелковского шоссе

Космонавты рассказали, что подписали петицию о строительстве дублера, который должен состоять из восьми полос и не должен проходить через населенные пункты.

Как пишет «360», для строительства дублера придется взять порядка ста гектаров у заповедника «Лосиный остров», сдвинув его границы в сторону и выиграв для нацпарка две тысячи га. В минувшем году такое предложение было вынесено на общественное обсуждение, и 73 процента опрошенных идею поддержали. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #пробки #космонавты #щелковское шоссе #звездный городок

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