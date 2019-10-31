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12:39   31 Октября 2019
Весь мир

Автор ПОСТПРАВДЫ высмеял видео Пентагона с «ликвидацией» аль-Багдади

Автор ПОСТПРАВДЫ высмеял видео Пентагона с «ликвидацией» аль-Багдади

Автор Telegram-канала «ПОСТПРАВДА» прокомментировал видеозапись, которая якобы доказывает ликвидацию американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. По его мнению, «какое-то мутное видео Пентагона» не может служить доказательством в XXI веке. 

Ранее США опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, изображено начало штурма дома лидера террористов. Центральное командование ВС США разместило видео плохого качества в Twitter. 

Автор канала отметил, что потребитель современных медиа привык шокироваться. Даже террористы ИГ* использовали это и снимали «чуть ли не в качестве 4К» казни и видеообращения. Когда появились кадры убийства Муаммара Каддафи было действительно ясно, что ливийский лидер мертв. Что касается американцев, здесь все не так однозначно.

«Американская же машина пропаганды, как мы видим, остановилась в буквальном смысле на уровне своего же фильма Wag the Dog 1997 года, из-за чего устранение Абу Бакра аль-Багдади вызывает серьёзные сомнения», — написал он.

Автор Telegram-канала также отметил, что тест ДНК, который якобы подтверждает, что именно аль-Багдади был уничтожен американцами, тоже не может использоваться в качестве доказательства.

«Что нам эта ДНК после знаменитой пробирки с химическим оружием в руках Колина Пауэлла в ООН», — заключил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #игил #весь мир #аль-багдади

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