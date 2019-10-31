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12:42   31 Октября 2019
Россия

Семейный бизнес махинаторов Гудковых оказался в центре внимания ГСУ СК по Подмосковью

Семейный бизнес махинаторов Гудковых оказался в центре внимания ГСУ СК по Подмосковью

ГСУ СКР по Московской области настоятельно рекомендовало проверить деятельность семьи Гудковых, уличенной в различных махинациях. Основанием для подозрений стал материал Федерального агентства новостей.

По словам следователей, обращение редакции поступило в распоряжение ГСУ СКР по Московской области, оттуда его направили следственному отделу по городу Коломна.

ФАН ранее выяснило, что Гудковы замешаны в налоговых махинациях, занимаются вымогательством и незаконной защитой жилищно-коммунальных компаний. В частности, глава семейства, Геннадий Гудков, известен тем, что только с его «легкой руки» можно получить разрешение на любые работы в сфере ЖКУ в Подмосковье. Причем «откат» составляет порядка 40 процентов от суммы контракта. 

Гудковы

Его супруга Мария является главным учредителем ООО «Многопрофильная производственно-коммерческая фирма «Вариант» с долей в уставном капитале в 75 процентов. Именно эта компания удивительным образом несколько раз выигрывала тендер в размере полумиллиона рублей по аренде помещения для ГАОУ ДПО «Воскресенский региональный учебный центр».

Кроме того, одним из соучредителей этого учреждения является Фонд капитального ремонта общего имущества Подмосковья, который наполовину состоит из друзей Гудкова. Они и помогают реализовать мошенническую схему по зарабатыванию многомиллионных сумм на «откатах».

Пока сами Гудковы остаются безнаказанными, тщательно скрывая свою преступную деятельность, их сын Дмитрий, являющийся соратником блогера Алексея Навального, организует незаконные митинги и голословно обвиняет чиновников в коррупции.

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Автор: Виктория Разумовская
#мошенничество #подмосковье #гудков #откаты

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