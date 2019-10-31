Пакистан готов принять помощь России в вопросе Кашмира

Пакистанский сенатор Шибли Фараз рассказал о переговорах с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым в интервью News.ru.

Напомним, что делегация сенаторов Пакистана посетила Москву, чтобы встретиться с российскими коллегами. Как отметил Фараз, их главной целью на переговорах было обсуждение ситуации вокруг спорного региона Кашмир, в частности нарушение прав человека на территории.

«Мы хотели рассказать российским парламентариям о нашем видении ситуации и о том, что международное сообщество должно обсуждать этот вопрос и использовать свои возможности для облегчения жизни людей в Кашмире. Сейчас на этой небольшой территории находится больше тысячи солдат, что говорит о нестабильности ситуации», — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что Исламабад не может принять то, что сделал Нью-Дели. Происходящее в Кашмире не только не нормализуется, но может перейти и на другие районы Индии, что спровоцирует дестабилизацию всего региона. К тому же, как напомнил сенатор, Пакистан и Индия владеют ядерным оружием, так что любой конфликт может выйти из-под контроля.

«Мы посоветовали нашим российским коллегам использовать свои связи с Индией и свое влияние. У России и Индии выстроены долгосрочные отношения, но у Москвы гибкая позиция, и она может бойкотировать резолюции Генассамблеи ООН и Совбеза ООН», — заметил собеседник агентства.

Пакистан согласен принять помощь России, которая может просто оказать содействие урегулированию или выступить посредником.

«Теперь все зависит от Индии, готова ли она принять посредничество России», — заключил Фараз.

Индия и Пакистан имеют множество разногласий, в частности насчет территории области Кашмир, которая является спорной. В ней действуют сепаратисты, которые выступают за независимость локации или ее присоединение к Пакистану. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке, однако Исламабад отрицает обвинения. Стороны находятся в противостоянии, которое периодические выливается в военные столкновения.