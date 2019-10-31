В Госдуме не увидели доказательств «ликвидации» аль-Багдади на предоставленном США видео

Госдума не увидела доказательства ликвидации аль-Багдади на видео, предоставленном США. Об этом заявил член думского комитета по обороне Юрий Швыткин. По его словам, никаких явных доказательств на записи Пентагона нет.

По мнению парламентария, нельзя утверждать, что на кадрах показано уничтожение именно главаря ИГ* (запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Швыткин говорит, что запись может действительно являться инсценировкой, к тому же, кадры могли сделать при проведении любой другой операции или учений.

«Вашингтон давно славится постановочными кадрами. Поэтому я достаточно скептически отношусь к заявлению президента США и Пентагона об уничтожении первого лица ИГ*», — передает слова депутата Госдумы Юрия Швыткина iReactor.

Ранее Пентагон опубликовал видеокадры, на которых якобы производится ликвидация главного террориста ИГ* аль-Багдади. На кадрах видно, как какое-то здание окружают люди. Военное ведомство США сообщает, что боевики начали стрелять по армии США, которая атаковала здание с воздуха и ликвидировала главу ИГ*.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия не зафиксировала авиаударов с воздуха в провинции Идлиб в Сирии, где США якобы ликвидировали аль-Багдади. США до сих пор не могут предоставить весомых доказательств о ликвидации главного боевика, заявив, что его останки якобы захоронены в море. Когда это произошло и кто производил «захоронение» — неизвестно.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.