МИД Китая обвинил Помпео в клевете

Заявление государственного секретаря США Майка Помпео по поводу Коммунистической партии страны является клеветой. Такое мнение высказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, сообщает 1 ноября ТАСС.

В четверг в ходе брифинга Шуан прокомментировал слова Помпео, который заявил о враждебности Коммунистической партии Китая по отношению к США и американским «ценностям». Он назвал заявление госсекретаря США «грубыми нападками», которые очерняют облик Коммунистической партии Китая.

«Это искажение и клевета как на внутреннюю, так и международную политику КНР», — цитирует агентство спикера китайского внешнеполитического ведомства.

По мнению Шуана, некоторые немногочисленные политики в США «руководствуются собственными предрассудками» в отношении Китая.