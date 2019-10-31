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11:46   31 Октября 2019
Россия

Неисправность состава стала причиной сбоя в движении поездов в метро Петербурга

Неисправность состава стала причиной сбоя в движении поездов в метро Петербурга

Неисправность состава стала причиной сбоя в движении поездов на двух линиях метро Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, сбой коснулся 4 и 5 линий.

Сообщается, что сейчас все станции работают в привычном режиме и график удалось восстановить. При этом метрополитен отмечает, что сбои в движениях на двух линиях действительно были, они связаны с тем, что один из подвижных составов был неисправен. 

Напомним, накануне в Москве также произошел сбой в расписании из-за неисправного состава, который отправили на ремонт.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #метро #общество

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