Неисправность состава стала причиной сбоя в движении поездов в метро Петербурга

Неисправность состава стала причиной сбоя в движении поездов на двух линиях метро Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, сбой коснулся 4 и 5 линий.

Сообщается, что сейчас все станции работают в привычном режиме и график удалось восстановить. При этом метрополитен отмечает, что сбои в движениях на двух линиях действительно были, они связаны с тем, что один из подвижных составов был неисправен.

Напомним, накануне в Москве также произошел сбой в расписании из-за неисправного состава, который отправили на ремонт.