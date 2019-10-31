«Роснано» намерена избавиться от своей доли в Tesla
Российская компания «Роснано», скорее всего, продаст свои акции американского производителя электрокаров Tesla, заявил председатель правления организации Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости.
Как он рассказал, по итогам «сложной сделки» между Tesla и Maxwell Technologies у «Роснано» оказалась доля в размере сотой процента.
«Конечно, мы следим за курсом акций Tesla. Мы выберем правильный момент, и, скорее всего, прекратим участие в этой компании, поскольку речь в данном случае идет не о стратегической, а о чисто финансовой инвестиции», — заявил собеседник.
Как Чубайс отметил, российская компания не рассматривает приобретение долей аналогичных зарубежных компаний. Она следует абсолютно противоположной цели.
«Цель состоит в том, чтобы находить перспективные компании на ранней стадии, у которых есть технологическое будущее в секторе material-based, поддерживать и развивать их, а потом, когда они встали на ноги, запустили производство — продавать», — уточнил он.