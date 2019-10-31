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11:51   31 Октября 2019
Россия

«Роснано» намерена избавиться от своей доли в Tesla

«Роснано» намерена избавиться от своей доли в Tesla

Российская компания «Роснано», скорее всего, продаст свои акции американского производителя электрокаров Tesla, заявил председатель правления организации Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости.

Как он рассказал, по итогам «сложной сделки» между Tesla и Maxwell Technologies у «Роснано» оказалась доля в размере сотой процента. 

«Конечно, мы следим за курсом акций Tesla. Мы выберем правильный момент, и, скорее всего, прекратим участие в этой компании, поскольку речь в данном случае идет не о стратегической, а о чисто финансовой инвестиции», — заявил собеседник.

Как Чубайс отметил, российская компания не рассматривает приобретение долей аналогичных зарубежных компаний. Она следует абсолютно противоположной цели.

«Цель состоит в том, чтобы находить перспективные компании на ранней стадии, у которых есть технологическое будущее в секторе material-based, поддерживать и развивать их, а потом, когда они встали на ноги, запустили производство — продавать», — уточнил он.

«Роснано» намерена избавиться от своей доли в Tesla 

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Автор: Анна Манц
#чубайс #роснано #tesla

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