«Роснано» намерена избавиться от своей доли в Tesla 

Российская компания «Роснано», скорее всего, продаст свои акции американского производителя электрокаров Tesla, заявил председатель правления организации Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости.

Как он рассказал, по итогам «сложной сделки» между Tesla и Maxwell Technologies у «Роснано» оказалась доля в размере сотой процента.

«Конечно, мы следим за курсом акций Tesla. Мы выберем правильный момент, и, скорее всего, прекратим участие в этой компании, поскольку речь в данном случае идет не о стратегической, а о чисто финансовой инвестиции», — заявил собеседник.

Как Чубайс отметил, российская компания не рассматривает приобретение долей аналогичных зарубежных компаний. Она следует абсолютно противоположной цели.