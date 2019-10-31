Минобороны Южной Кореи сообщило о двух ракетных запусках в КНДР
Южнокорейское оборонное ведомство сообщило, что КНДР произвела пуск двух ракет в направлении Японского моря из провинции Пхенан-Намдо.
В связи с этим ВС Южной Кореи сохраняют боеготовность и следят за развитием событий.
Отмечается, что тип ракеты еще не был установлен, однако, вероятно, речь идет о баллистической ракете. В японском военном ведомстве отметили, что ракеты не смогут достигнуть территории страны. Снаряды рухнут вне исключительной экономической зоны Японии.
North Korea fires 'ballistic missile' towards Japan as ships are put on high alert https://t.co/jW94rU3FKn— The Sun (@TheSun) October 31, 2019