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11:40   31 Октября 2019
Весь мир

Минобороны Южной Кореи сообщило о двух ракетных запусках в КНДР

Минобороны Южной Кореи сообщило о двух ракетных запусках в КНДР

Южнокорейское оборонное ведомство сообщило, что КНДР произвела пуск двух ракет в направлении Японского моря из провинции Пхенан-Намдо.

В связи с этим ВС Южной Кореи сохраняют боеготовность и следят за развитием событий.

Отмечается, что тип ракеты еще не был установлен, однако, вероятно, речь идет о баллистической ракете. В японском военном ведомстве отметили, что ракеты не смогут достигнуть территории страны. Снаряды рухнут вне исключительной экономической зоны Японии.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #южная корея #японское море #баллистическая ракета

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