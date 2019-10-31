Минобороны Южной Кореи сообщило о двух ракетных запусках в КНДР

Южнокорейское оборонное ведомство сообщило, что КНДР произвела пуск двух ракет в направлении Японского моря из провинции Пхенан-Намдо.

В связи с этим ВС Южной Кореи сохраняют боеготовность и следят за развитием событий.

Отмечается, что тип ракеты еще не был установлен, однако, вероятно, речь идет о баллистической ракете. В японском военном ведомстве отметили, что ракеты не смогут достигнуть территории страны. Снаряды рухнут вне исключительной экономической зоны Японии.