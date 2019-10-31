Плюсовая температура вернется в Москву в пятницу

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что плюсовая температура в столицу вернется уже в пятницу, 1 ноября. Во второй половине дня температура воздуха прогреется до плюс трех градусов.

По ее словам, в четверг местами еще идет небольшой снег, но в городе выпадет не более одного сантиметра. Ночью в Москве будет минус один – минус три, в Подмосковье — плюс два – минус три.

Синоптик добавила, что воздух лучше прогреется уже во второй половине пятницы.