Беженцы ЦАР возвращаются в страну

Правительства Центральноафриканской Республики, Камеруна, а также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжают добровольную репатриацию беженцев из стран убежища. Об этом стало известно в четверг, 1 ноября.

Известно, что в среду, 30 октября, добровольно вернулись домой 641 репатриант из Центральной Африки, в том числе 481 из Камеруна и 160 из Браззавиля в Республике Конго.

По информации агентства aBangui, на данный момент более 10 тысяч центральноафриканских беженцев вернулись в страну в рамках добровольной репатриации, которой содействуют правительство ЦАР, а также УВКБ.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит плотное сопровождение урегулирования в Центральноафриканской республике.