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11:37   31 Октября 2019
Весь мир

Беженцы ЦАР возвращаются в страну

Беженцы ЦАР возвращаются в страну

Правительства Центральноафриканской Республики, Камеруна, а также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжают добровольную репатриацию беженцев из стран убежища. Об этом стало известно в четверг, 1 ноября.

Известно, что в среду, 30 октября, добровольно вернулись домой 641 репатриант из Центральной Африки, в том числе 481 из Камеруна и 160 из Браззавиля в Республике Конго. 

По информации агентства aBangui, на данный момент более 10 тысяч центральноафриканских беженцев вернулись в страну в рамках добровольной репатриации, которой содействуют правительство ЦАР, а также УВКБ. 

Ранее сообщалось, что Россия продолжит плотное сопровождение урегулирования в Центральноафриканской республике.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #цар #центральноафриканская республика

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