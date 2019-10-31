Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о западной цензуре в отношении политиков и активистов из Африки. По словам Малькевича, руководство Facebook и Wikipedia снова подтвердили, что свобода слова их не привлекает.

Малькевич пишет, что жертвами цензуры стали Натали Яамб — исполнительный советник партии «Свобода и демократия за республику» (LIDER) Республики Кот-д’Ивуар, а также исследовательская компания Association for Free Research and International Cooperation (AFRIC). Скорее всего, поводом для цензуры стали их выступления на саммите Россия — Африка, который состоялся в Сочи на минувшей неделе. Малькевич сообщает, что аккаунт AFRIC в Facebook удалили безо всяких на то причин. Сами представители исследовательской группы считают, что привлекли внимание «влиятельных сил» после участия в саммите в Сочи.

Также из Wikipedia пропала страница Натали Яамб, которая является экс-министром Кот-д’Ивуар по бюджету и известным политическим и общественным деятелем в стране. Яамб на российско-африканском саммите раскритиковала политику Франции в Африке. Министерству финансов Франции пришлось отвечать на претензии общественницы из Кот-д’Ивуара.

Кроме того, проблемы возникли у исследователя Университета права Антананариву Долисии Ратовонкери, которая участвовала в полемике на тему Африки в ходе саммита. После приезда в Сочи ее лишили права въезжать на территорию Франции.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич пишет, что в очередной раз цензура показала, что свободу слова на Западе имеют лишь те, кто поддерживают политическую элиту. Для остальных людей устраивают «зачистки» и блокировки в интернете.